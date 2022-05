Loi climat : Greta Thungerg face à la Commission européenne

Le discours de Greta Thunberg lors de la présentation de la loi climat à la Commission européenne

« Quand votre maison brûle, vous n'attendez pas quelques années pour commencer à éteindre l’incendie. » Voici la retranscription du discours de Greta Thunberg du 4 mars 2020.

Quand vos enfants ont activé l'alarme incendie, vous êtes sortis jeter un coup d'oeil, vous avez senti l'air, et vous avez dit que oui, la maison était effectivement en train de brûler. Que ce n’était pas une fausse alarme. Mais vous êtes rentrés, vous avez fini vos assiettes, avez regardé votre film et vous êtes allés vous coucher sans appeler les pompiers.

« Vous admettez indirectement votre abandon, votre renoncement »

Je suis navrée, mais c’est complètement absurde. Quand votre maison brûle, vous n'attendez pas quelques années pour commencer à éteindre l'incendie. Et pourtant, c'est ce que la Commission européenne propose aujourd'hui. Quand l'UE présente cette loi climat visant des émissions neutres d'ici à 2050, vous admettez indirectement votre abandon, votre renoncement.

Votre renoncement à l'accord de Paris, à vos promesses, et votre renoncement à faire tout ce qui est possible pour assurer un avenir sûr à vos enfants. Car en réalité, cette loi repose sur un budget CO2 insuffisant, qui nous donne bien moins de 50 % de chances de limiter à 1,5°C l'augmentation des températures.

« Nous ne vous permettrons pas de renoncer à notre avenir »

C'est la vérité dérangeante à laquelle vous ne pouvez pas échapper, peu importe à quel point vous le voulez ou à quel point vous essayez. Et plus vous tentez d'échapper à cette vérité, plus grande est la trahison envers vos propres enfants. L'UE doit mener la voie. Vous avez l'obligation morale de le faire. Et vous avez une opportunité politique et économique unique pour devenir de vrais leaders climatiques.

Vous avez vous-mêmes déclaré que nous sommes en état d'urgence climatique et environnemental. Vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une menace existentielle. Vous devez maintenant prouver votre sincérité. Nous ne serons satisfaits par rien de moins que des programmes basés sur la science, qui nous offriront les meilleures chances de conserver les conditions de vie nécessaires à l'humanité et à la vie telle que nous la connaissons.

Tout autre chose est un renoncement. Cette loi climat est un renoncement. Parce que la nature ne se négocie pas, on ne peut pas passer des accords avec la physique. Nous ne vous permettrons pas de renoncer à notre avenir.