Ludovic, éboueur : 3 jours pour dépolluer Paris sur son temps libre

Ludovic est éboueur et il s’est lancé un défi sur son temps libre : faire les 35 kilomètres qui relient les différentes portes de Paris pour ramasser les déchets et faire de la prévention. Brut l’a suivi dans les rues de Paris avec sa tente, son chariot et ses balais.