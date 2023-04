“On va droit dans le mur”

Un opposant dénonce “l'imposition de l'État du bétonnage et de l’artificialisation des terres et de la destruction du vivant”. Selon Pierre, paysan et membre de la Confédération paysanne, “avec la politique actuellement, on va droit dans le mur. On sait que la situation climatique est catastrophique. Et on continue à goudronner les routes, à bétonner des hectares de terres arables, à tuer la vie pour du fric”.

Un autre manifestant, Sébastien, cofondateur du collectif Axe vert de La Ramée, explique que construire des routes en béton, c’est sacrifier des hectares de terres agricoles et des habitats naturels. La France est selon lui le pays qui détient le record d'Europe du nombre de kilomètres de route, avec “plus d'un million de kilomètres de routes”. “Par habitant, on a tous nos 20 mètres de routes chacun, ça fait 120 mètres carré de routes, c’est plus que la surface habitable”.





Cette obsession pour les routes et le bétonnage est à l'origine selon les opposants au projet de l’A69 de nombreux problèmes, tels que la congestion de la circulation, la pollution de l'air et la perte de biodiversité. “On a déjà toutes les réserves d’eau qui sont à moitié vides. A la sortie de l’hiver, en Ariège, les lacs, ils sont vides. En Aude, en Pyrénées-Orientales, il n’a pas plu depuis 3 mois, les arbres sont en train de mourir. Donc stop. Il faut arrêter. Stop” ajoute Pierre, paysan.

Le projet de l’autoroute A69 estimé à 500 millions d’euros

Le projet est estimé aux alentours de 500 millions d’euros. “Moi je suis enseignante et je peux vous dire qu’avec cet argent on peut faire beaucoup de choses, notamment au sein de l’Education nationale mais aussi dans les hôpitaux. Les routes, on en a plein en France. Ce n'est pas la priorité du tout. Peut-être il y a 20 ans cette autoroute, c’était un projet qui avait un peu de sens. Aujourd’hui, il n’en a plus. Et c’est dommage que les gens soient pas capables de revenir sur une décision qu’ils ont pris il y a 20 ans” commente une opposante au projet.





Les manifestants ont appuyé sur l’urgence de la crise climatique qui ne cesse de s’aggraver. Selon eux, la construction d’une énième route n’est pas la priorité. La priorité en France est la prise de mesures pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. La destruction des écosystèmes naturels pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l’avenir selon les opposants au projet.





Dans un communiqué publié le 23 avril, le préfet du Tarn a salué le “respect des engagements pris par les organisateurs et les en remercie”. Les 4 500 manifestants ont respecté le parcours autorisé par le préfet et aucun débordement majeur n’est à déplorer. Le préfet constate néanmoins la présence de 200 individus radicaux masqués qui ont agi “en marge d’une manifestation qui s’est déroulée dans de bonnes conditions”.

