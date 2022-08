Méditerranée : c'est quoi une vague de chaleur océanique ?

"Cela va être de plus en plus intense et fréquent"

“On a relevé des températures autour de 30 °C vers la Corse et autour de Marseille. On est à +6,5 °C au-dessus des normales pour cette période-là”. Depuis plusieurs jours, la Méditérranée est touchée par une vague de chaleur océanique. “C’est quelque chose d’exceptionnel puisqu’on a eu ce type de pic qu’une seule fois depuis le début des relevés satellites, donc depuis 1982, c’était en août 2018”, explique Thibault Guinaldo, ingénieur de recherche au Centre national de recherches. Partout dans le monde, des hautes températures engendrent des incendies

Cette vague de chaleur océanique en cours est due à plusieurs facteurs. D’après Thibault Guinaldo, le premier est un “facteur atmosphérique.” “Depuis mai, on a des vagues de chaleur qui se succèdent dans le sud-est de la France, donc on a un chauffage de la Méditerranée par le dessus”, explique l’ingénieur. Mais selon lui, il y a également un facteur “mécanique”, qui découle de l’absence de vent qui va ne pas “permettre le brassage de la Méditerranée avec les eaux en profondeur, beaucoup plus froides”. Enfin, il y aurait aussi un dernier aspect d’après l’expert : “il n’y a pas de marée et du coup, il n’y a pas de brassage horizontal avec des eaux qui seraient plus froides, par exemple au sud ou à l’est de la Méditerranée”. 5 moyens de contrer l’extrême chaleur