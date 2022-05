Nouvelle-Calédonie : le parc provincial de la Rivière Bleue

À la découverte du parc provincial de la Rivière Bleue en Nouvelle-Calédonie

Cette zone, autrefois exploitée pour ses minerais et devenue parc naturel en 1980, abrite aujourd’hui des écosystèmes parmi les plus riches de l’île.

Un far west perdu au milieu d’une végétation luxuriante… C’est le parc provincial de la Rivière Bleue. Cette zone, autrefois exploitée pour ses minerais et devenue parc naturel en 1980, abrite aujourd’hui des écosystèmes parmi les plus riches de Nouvelle-Calédonie.

Un arbre de 40 m de haut et de 2,7 m de diamètre, vieux de plus de 1.000 ans

Au milieu des vestiges de l’exploitation humaine, comme le pont Pérignon, se cache un véritable trésor naturel. Maquis miniers, forêts denses, zones humides : plusieurs écosystèmes cohabitent dans les 220 km² du parc.

Ils abritent de nombreuses espèces animales endémiques, comme les papillons bleus, les grands notous et les cagous, emblèmes de la Nouvelle-Calédonie. Un arbre de 40 m de haut et de 2,7 m de diamètre, vieux de plus de 1.000 ans, a même été recensé. C’est le plus grand kaori connu de l’archipel, une autre espèce endémique.

Un gigantesque lac aux couleurs turquoise

Autre trace du passage de l’humain, le barrage de Yaté, qui a inondé la vallée en 1958, donnant naissance à un gigantesque lac aux couleurs turquoise et à cette forêt noyée, dont les troncs de chênes gommes se dressent encore plus de 60 ans après.

Plusieurs de ces paysages sont visibles grâce à une piste en terre traversant le parc. Mais pour s’enfoncer plus profondément dans la nature et découvrir les endroits plus reculés, il est possible d’emprunter les nombreux sentiers de randonnées du parc ou de parcourir certains cours d’eau en canoë-kayak.