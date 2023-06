Être sensibilisé à la gestion des forêts

Si Emilienne Briatte, enseignante de l’école élémentaire Pierre Robin à Robert-Espagne, dans le département de la Meuse, sensibilise ses élèves au développement durable à travers son programme, rien ne vaut une mise en pratique pour engager ces jeunes adultes. De la maternelle au CM2, les enfants se rendent plusieurs fois par an dans une parcelle de forêt de leur commune qu'ils doivent gérer eux-mêmes. “J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir lier la pratique avec tout ce qui est pédagogie et qu'on doit aussi travailler dans nos programmes. Le développement durable, on en parle en géographie, en enseignement moral et civique, en sciences”, explique Emilienne Briatte.

Leur école maternelle, c'est la forêt





Pour Arnaud Apert, vice-président de l'Association des communes forestières de la Meuse, l’objectif de ces sorties est de pouvoir montrer aux enfants que la forêt peut apporter plusieurs intérêts. “C’est à la fois la production de bois mais aussi l'aspect environnemental. Là, on est en forêt communale de Mognéville. C'est la parcelle qui a été proposée dans le cadre du projet "la forêt fait école”, donc qui est coordonnée par la Fédération des communes forestières. C'est une parcelle pour laquelle on veut que les enfants se l'approprient”. Une initiative engageante car elle permet aux élèves de suivre durant tout leur cycle d'école primaire l’évolution de la forêt. “De la maternelle jusqu'au CM2, un enfant qui va avoir commencé l'année dernière en première section de maternelle va pouvoir sur tout son cycle d'école primaire suivre la forêt. Ce qui fait qu'il sera capable à la fin de son cycle d'avoir vécu la vie d'un arbre pendant 5-6 ans”, poursuit Arnaud Apert.

Visite de la 1ère école de transition écologique en France





Ces sorties dans la forêt sont aussi le moyen de proposer une prévention pour ces jeunes personnes. “Aujourd'hui, on demande beaucoup aux forêts en général, plus qu'elles ne sont capables de donner. Ça, si on ne l'explique pas aux enfants, si on ne l'explique pas aux plus jeunes qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'en suis persuadé, feront l'éducation des parents, bah on va louper encore une génération. On se rend compte qu’en France, on n'a pas cette culture forestière, et la culture forestière, si on ne la met pas en place dès le plus jeune âge, forcément, on va avoir un déficit à un moment”.

Cette éco-crèche accueille les enfants au milieu de la forêt





“On découvre un peu les secrets de la nature”

Durant ces sorties, les élèves prennent soin de la forêt et de cet environnement. Noah, 10 ans, attend cette sortie depuis plus d’une semaine. Il marque les jeunes arbres en pleine croissance à l’aide d’un bandeau jaune pour “prévenir ceux qui travaillent à l'ONF de ne pas les couper et d'essayer de ne pas rouler dessus avec les tracteurs”. Un moyen pour voir l’évolution des arbres au fil des mois. Passionné par la forêt, réaliser une sortie comme celle-ci dans un “petit village” est une bonne initiative, selon lui. Moment jardinage pour Lucas, 10 ans, qui sectionne quelques branches pour rendre son arbre droit. Pour Marie-Lou, 8 ans, cette sortie est le moyen de découvrir “beaucoup de choses sur la nature”.

Le monde a perdu 178 millions d’hectares de forêt depuis 1990





À l’avenir, Noah envisage de créer une mare, après avoir remarqué que la forêt en manquait. “Tu viens d'avoir une grande idée pour la suite. Réfléchis avec ta maîtresse, avec tes copains à proposer à la commune, qu'elle fasse une mare dans la parcelle pédagogique. Et franchement, c'est une très bonne idée, parce que si je vous ai montré ça là-bas, c'est justement pour réfléchir à tout ça”, explique Arnaud Apert à Noah.

En Auvergne, ces agents de La Poste créent une micro forêt urbaine