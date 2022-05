Plan Biden vs. Green New Deal : quelles différences ?

Green New Deal VS Plan Biden

Le Green New Deal est un projet très discuté aux États-Unis, et c'est le concurrent direct du Plan Biden. Ces plans concernent la transition écologique et la justice sociale. Ils sont au centre des débats présidentiels actuels.

Le Green New Deal, c’est le programme de transition écologique et de justice sociale porté par l’aile gauche du parti démocrate. Bien qu’il considère ce projet « fondamental », le candidat à la Maison-Blanche, Joe Biden, propose son propre plan : le Plan Biden. Celui-ci coûterait 2 milliards de dollars sur quatre ans, alors que le Green New Deal coûterait plusieurs dizaines de milliards sur 10 ans.

La justice sociale

Le Green New Deal favorise la justice environnementale pour réduire les inégalités face au réchauffement climatique et aux pollutions. Quant au Plan Biden, 40 % de son budget sera alloué aux communautés historiquement plus vulnérables, comme les minorités ethniques et les peuples indigènes.

Au sujet des emplois créés par la transition énergétique, le Green New Deal veut assurer à chaque américain un travail bien rémunéré et des avantages sociaux. Le Biden Plan est différent : il assure qu’il créera des millions d’emplois grâce à une transition dans les secteurs énergétique, immobilier et de l’automobile,.

La transition écologique

En ce qui concerne le réchauffement climatique, les deux programmes souhaitent atteindre la neutralité carbone pour les États-Unis. Seulement, le Biden Plan fixe à 2050 l’échéance pour y parvenir, alors que le Green New Deal propose un plan sur 10 ans pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables et non émettrices. Un désaccord important entre les défenseurs des deux plans : le fracking et la fraction hydraulique. Joe Biden ne souhaite pas l’arrêt de cette technique controversée. Et pour cause, elle permet d’employer des dizaines de milliers de travailleurs. L’arrêt du fracking n’est pas clairement mentionné dans le Green New Deal, mais les figures majeures du projet souhaitent l’interdire. Pour le Sunrise Movement, un des groupes politiques à l’origine du Green New Deal, le Biden Plan est un compromis.