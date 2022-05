Pyrénées : l'amphithéâtre naturel du cirque de Gavarnie

Non loin des pentes du Tourmalet se cache l'un des paysages les plus majestueux du pays : le cirque de Gavarnie.

Le cirque de Gavarnie est un spectaculaire amphithéâtre naturel situé au cœur des Pyrénées. Pour le découvrir, il faut se rendre près de la frontière franco-espagnole, dans le parc national des Pyrénées. Ce cirque minéral est constitué d'une impressionnante muraille naturelle de 14 kilomètres de circonférence. Cette falaise calcaire est l'une des plus hautes d’Europe, avec 1.700 mètres de hauteur.

Sculpté par un ancien glacier, le cirque s’explore à pied ou à cheval. Depuis le village de Gavarnie, on peut remonter le long d'un torrent jusqu'au cœur de l’amphithéâtre. Au fond, on peut observer plusieurs cascades dont une de 423 mètres, la plus haute cascade de France métropolitaine.

Marmottes, isards, gypaètes barbus et autres animaux sauvages peuplent cet habitat naturel et ses environs. On y trouve également de nombreuses fleurs, dont l'edelweiss. Ces richesses naturelles sont préservées par le parc national des Pyrénées, qui interdit notamment d'y chasser. Sur la crête surplombant le cirque de Gavarnie se détache la légendaire Brèche de Roland qui ouvre le panorama sur l'Espagne voisine. Le cirque est entouré par une quinzaine de sommets dépassant les 3.000 mètres. Le Mont Perdu, le plus élevé, atteint 3.355 mètres !

Au départ de Gavarnie, la randonnée peut être prolongée sur plusieurs jours grâce à des refuges. Depuis des centaines d'années, le cirque de Gavarnie et ses environs sont un lieu de prédilection pour l'élevage traditionnel. Chaque été, brebis, moutons et vaches sont déplacés vers les pâturages d'altitude, contribuant ainsi à façonner le paysage. Pour son patrimoine pastoral et ses richesses naturelles, le cirque de Gavarnie fait partie d'un ensemble de plus de 300 km2 inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.