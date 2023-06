La militante Greta Thunberg était présente à Paris

Jeudi 22 juin, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg participait à une conférence sur le climat à Paris, le même jour que le sommet pour le nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu les 22 et 23 juin, dans la même ville. Lors de cette conférence, l’activiste, fraîchement diplômée, a évoqué ses projets pour la suite : “Continuer l'activisme. Nous n'avons pas vraiment le choix. Et la crise climatique n'est pas quelque chose qui va s'amoindrir, ou quelque chose qui deviendra moins important. Ça nous concerne tous maintenant. Et certains, bien sûr, plus que d'autres. Mais nous avons tous le devoir de prendre la parole. Et, puisque j'ai le privilège de pouvoir prendre la parole et d'agir, cela signifie que j'ai la responsabilité de le faire”.

L’effet Greta





Elle a notamment apporté son soutien au Soulèvement de la terre, défendant ainsi le “droit de manifester”, alors que le gouvernement venait de dissoudre le collectif. Le vendredi 23 juin, elle s’est tenue aux côtés de plus de 350 manifestants, place de la République, afin de protester contre le financement des énergies fossiles.

Une vie : Greta Thunberg





Au début du mois de juin, elle avait annoncé que son initiative de la grève pour le climat était suspendue. Ce mouvement, entamé en 2018, consistait à ne pas se rendre à l’école tous les vendredis afin de protester contre l’inaction climatique. Elle explique néanmoins qu’elle continuera à participer à d’autres formes de manifestations le vendredi, dans la continuité de son mouvement Fridays For Future. C’est notamment cette mobilisation qui, à l’âge de 15 ans, l’a fait connaître alors qu’elle alertait sur l'inaction climatique.

