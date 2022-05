Recette durable : Falafels de lentilles sauce au yaourt

Falafels sauce au yaourt, la recette durable de Florent Ladeyn

Le chef cuisinier Florent Ladeyn a mis au point une recette de falafels, gourmands et faciles à faire.

Il faut d’abord laisser tremper 300 g de lentilles dans l’eau pendant toute une nuit. Le lendemain, vider l’eau et placer les lentilles dans un contenant creux. Couvrir le tout avec un torchon humide et laisser germer les lentilles pendant 2 jours à température ambiante.

Cette étape préliminaire n’est pas obligatoire. On peut faire simplement tremper les lentilles et les faire cuire 2 minutes ensuite. Mais lors de la germination, « la lentille prend un peu plus de douceur. Ça fait penser presque à du petit-pois et c’est une bombe nutritionnelle en plus » explique le chef Florent Ladeyn.

On en arrive maintenant à la préparation des falafels eux-mêmes. Couper deux échalotes en rondelles en gardant une demie pour le dressage. Hacher quelques feuilles de capucine (qui peuvent être remplacées par du poivre). Faire de même avec des feuilles de fenouil (qui peuvent être remplacées par de l’aneth). Les mélanger aux lentilles germées et mettre le tout dans le blender. Ajouter une grosse pincée de sel. Mixer jusqu'à obtention d'une texture légèrement épaisse.

Dans une casserole, porter de l’huile de tournesol à haute température. Former des quenelles à l'aide de 2 cuillères. Et les faire frire 2 minutes dans l'huile bouillante.

Dresser ensuite l’assiette en déposant une cuillère de yaourt nature au milieu. Disposer les falafels autour avec quelques feuilles de persil, fenouil, capucine et la demi-échalote restante. Saupoudrer le tout avec un peu de fleur de sel, et déguster.