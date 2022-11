Réchauffement climatique : pourquoi les arbres sont essentiels ?

20 % des émissions annuelles mondiales de CO2 sont absorbées par les arbres

Les arbres recouvrent 4,06 milliards d'hectares à la surface du globe. A l'échelle de la France, on estime que 31 % du territoire métropolitain est boisé. Or les forêts stockent du carbone lors de leur pousse surtout, mais aussi une fois à maturité. Et si on en croit le rapport du GIEC de 2018, ces puits sont absolument nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés. Le réchauffement climatique sera pire que prévu en France

Aujourd'hui, chaque année, 7,5 milliards de tonnes de CO2 sont absorbés par les arbres. C'est 20 % des émissions annuelles mondiales. Pour autant, doit-on planter à tout prix ? La réponse est plus complexe. Au Portugal, une plantation massive d'eucalyptus a été effectuée avec pour conséquence une propagation plus rapide des incendies. La solution : diversifier les essences d'arbres pour mieux préparer les forêts de demain au changement climatique. D'ailleurs pour évoquer d'autres solutions et parler des liens que les Français ont tissé avec les arbres, France 2 organise le 8 novembre une grande soirée à 20h45. GIEC 2022 : 4 solutions contre le réchauffement climatique