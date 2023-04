Tuto : faire un potager sur son balcon

Comment installer un potager sur son balcon ?





En ces temps de confinement, on est tenté de réaménager son balcon. Choix des plantes, du matériel, plantation… Voici les cinq conseils de Fleur pour mettre en place un potager urbain sur votre balcon.

Se lancer

Avant tout, Fleur préconise de bien observer son balcon : l’espace disponible au sol, l’exposition au soleil… Si le balcon est petit, mais muni de rambardes, il est possible d’y accrocher de petites jardinières.

Sélectionner son matériel

De nombreux objets existent pour aménager un potager sur un balcon. Le bac potager « est la solution la plus adéquate si vous êtes pas souvent là », assure Fleur. Ce kit coûte une centaine d’euros, mais il est autonome en eau pour trois semaines. « C’est hyper pratique pour les gens qui ne sont pas souvent là ou qui ont tendance à oublier leurs plantes », ajoute Fleur. Il suffit de verser l’eau dans un tube qui alimente une réserve sur toute la longueur du bac potager. Les plantes peuvent ainsi aller chercher toutes seules l’eau dont elles ont besoin.

Pour les plus petits budgets, il existe plein d’autres solutions. Il est par exemple possible d'aménager un potager avec des sacs en toile tissée récupérés sur un chantier : « C’est assez simple, vous mettez de la terre dedans. Et vous plantez directement », développe Fleur. L’autre option, c’est d’opter pour un petit sac en géotextile. « C’est assez pratique parce que c’est plus facilement déplaçable. On peut le rentrer à l’intérieur pour les plantes qui craignent le froid, par exemple. »

Choisir ses plantes

Deux types de plantes existent : les plantes annuelles et les plantes vivaces. Les plantes annuelles ont un cycle de vie qui dure un an. C’est le cas de la tomate, du poivron ou de la salade. Les plantes vivaces sont celles qui continuent leur cycle sur plusieurs années et qui ne mourront pas à la fin de l’été. C’est le cas du thym, du romarin, de la verveine…

Préparer son matériel

Une fois que l’on a choisi dans quoi aménager son potager, il faut y mettre de la terre. Fleur conseille de la mélanger avec de l’engrais organique pour. On peut aussi déposer des billes d’argile afin d'éviter les écoulements de terre.

Planter

Dans un souci esthétique, Fleur conseille de planter les plantes les plus grandes à l’arrière. On peut les positionner, « de manière à savoir où on les plante, en laissant un petit écart assez important, de 20 à 30 cm, pour qu’elles puissent bien prendre leur place, en quinconce », explique Fleur.

Pour planter, il faut d’abord enlever la motte, la malaxer un peu « pour donner le signal aux racines qu’elles ne sont plus dans un pot et qu’elles peuvent aller dans le sens qu'elles veulent », faire un petit trou, recouvrir un peu les racines et ne pas oublier d’arroser ! « En général, on met 10 litres pour 1 mètre carré en sol. Là, en l’occurrence, on va mettre un arrosoir de 5/6 litres, ça suffit », précise Fleur.

« Et voilà ! Vous avez un super potager. Vous avez de quoi vous nourrir pendant l’été, vous faire de super tisanes l’hiver pour prévenir de tous les petits maux, et quelque chose de super joli où vous pourrez venir et prendre l’apéro l’été » lance Fleur.