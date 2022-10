Un bison vient de naître au Royaume-Uni

Plus de 6000 bisons à l'état sauvage en 2020 en France

Cette naissance a été une surprise pour les rangers. En juillet 2022, ces 3 femelles ont été importées dans une forêt de pins du sud-est de l'Angleterre alors que les bisons avaient disparu du pays il y a des milliers d'années. L'objectif est qu'à travers leur consommation d'écorces, leurs bains de poussière et d'autres comportements, ces bisons fassent prospérer d'autres plantes, insectes ou oiseaux et que ce nouvel écosystème britannique soit plus résistant face aux changements climatiques. Dans les mois suivants leur arrivée, aucun signe n'indiquait qu'une des femelles attendait un petit. En effet, les bisons peuvent cacher leurs grossesses pour éviter d'être la cible de prédateurs pendant cette période. Les rangers qui suivent le groupe ont découvert le petit à sa naissance le 9 septembre dernier.

En raison du décès de la reine Élisabeth II la veille, l'annonce a été retardée au 21 octobre. Selon les responsables, le bisonneau et sa mère se portent toujours bien. Le groupe d'animaux se trouve dans un enclos de 5 hectares le temps qu'il s'adapte à cette forêt. D'ici un an, les responsables espèrent leur ouvrir la totalité du site soit 200 hectares. Et dans les prochains mois, un mâle doit venir d'Allemagne pour continuer la reproduction. Alors qu'au début du 20e siècle le bison d'Europe n'existait plus que dans des zoos, il y en avait plus de 6000 à l'état sauvage en 2020 en France. En France, on trouve des bisons d'Europe en semi-liberté dans certaines réserves.