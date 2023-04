Un hôpital pour éléphants !

Thaïlande : un hôpital pour les éléphants





Dans la province de Lampang, en Thaïlande, se trouve le premier hôpital pour éléphants au monde.

Depuis 1993, l’hôpital pour éléphants Friends of the Asian Elephant accueille des individus souffrant de maladies comme la cataracte ou le cancer, des éléphants maltraités par des humains ou victimes d’accidents, ou encore des éléphants ayant perdu des membres en marchant sur des mines antipersonnel.

« Leur territoire a diminué de 95 % »

Plus de 5.000 éléphants blessés ou malades ont été soignés par Friends of the Asian Elephant, avec l’entreprise Elephant Parade, qui a participé au développement de l’hôpital. 20 % des bénéfices de cette société de vente d’art reviennent à la conservation des éléphants.

D’après Mia Hadrill, responsable de la communication : « Le conflits entre humains et éléphants, le braconnage, la capture et la perte de leur habitat naturel font partie des menaces auxquelles font face les éléphants d’Asie. Leur territoire a diminué de 95 % et leur population de 90 % sur les 100 dernières années. »

Aujourd’hui, les éléphants d’Asie sont considérés comme une espèce en danger d’extinction. Chaque individu a donc besoin d’une attention particulière pour la préservation de l’espèce.

Des prothèses pour éléphants

En Thaïlande, il reste environ 3.800 éléphants en captivité. La plupart sont exploités à des fins touristiques. Ce sont eux qui sont ramenés à l’hôpital. Une fois guéris, ils retournent chez leur propriétaire. Toutefois, Friends of the Asian Elephant accueille aussi quelques résidents permanents.

Parmi ces résidents, il y a Boonmee, Matala et Mosha. Tous les trois ont perdu une patte en marchant sur des mines antipersonnel. Alors l’hôpital a fabriqué à Motala et Mosha des prothèses sur-mesure. Ce sont les deux premiers éléphants au monde à en porter.