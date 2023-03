Un score environnemental sur les produits d'ici 2024, jouable ?

Et si en un coup d'œil, grâce à une note, on pouvait savoir si le produit que l'on met dans notre panier respecte l'environnement ou non. On appelle ça un score environnemental et ça semble être une super idée. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Notre journaliste a voulu comprendre pourquoi.