Pesticides : un village privé d'eau potable depuis bientôt un mois

“L’eau est 7 fois plus polluée qu'une eau potable normale”

Depuis près d'un mois, la commune du Castellet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, est privée d'eau potable. Mais ce qui inquiète le plus ses habitants, ce sont les vergers industriels qui pourraient être la cause de cette contamination aux pesticides. "Il y a des prélèvements qui sont faits assez régulièrement. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait 0,7 microgrammes de polluants dans l'eau, alors que la norme est de 0,1, donc elle est 7 fois plus polluée que ce qu'elle devrait être".

Cette contamination, elle provient en grande partie des champs de pommiers situés au-dessus du Castellet. "Avec l'érosion, ça se retrouve dans l'eau qui est distribuée ensuite sur le Castellet". En attendant de retrouver de l'eau saine dans leur robinet, les habitants de Castellet reçoivent tous les deux jours des bouteilles d'eau de la part de la mairie, une solution difficilement envisageable sur le long terme. "C'est quand même une solution qui n'est pas forcément durable, parce que le plastique pollue également. "