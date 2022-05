Une appli pour limiter le gaspillage alimentaire

Les conseils de la fondatrice de l’application mobile Too Good To GO.

En France, 10 millions de tonnes de produits sont jetées chaque année. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Lucie Basch, fondatrice de l’application mobile Too Good To Go, livre trois conseils pour limiter le gaspillage alimentaire.

1 – Comprendre les différences entre DLC et DLUO

Il faut distinguer deux types de dates. Il y a « à consommer jusqu’au » : on trouve ces dates sur les produits laitiers ou la viande, par exemple. Dans ce cas, la date est extrêmement importante, puisqu’elle fait référence à un critère d’hygiène. « Après cette date, il faut vraiment se poser la question, observer le produit, le sentir, le goûter, pour s'assurer qu'il est encore bon à la consommation », précise Lucie Basch.

L’autre type de date, c’est « à consommer de préférence avant le ». On les trouve sur les paquets de gâteaux ou les bouteilles de jus de fruit, notamment. C'est un simple critère de qualité : « Après cette date, il n'y a absolument aucun risque pour votre santé. Seule la texture, peut-être la couleur, parfois le goût, peuvent changer. Mais à aucun moment vous ne mettez en danger votre santé en consommant le produit », assure Lucie Basch.

L’application mobile Too Good To Go permet de voir l'ensemble des commerces autour de vous dans la région choisie, qui luttent contre le gaspillage alimentaire. L'idée de cette application, c'est de payer un tout petit prix pour passer récupérer, au moment de la fermeture, l'ensemble des produits qui partiraient à la poubelle.

3 - Faire pression sur les industriels et les gouvernements

On a beaucoup parlé des actions individuelles que chacun d'entre nous peut mettre en place au quotidien. Chez Too Good To Go, on veut aller plus loin. On est persuadés que si on veut avoir un impact d'ampleur contre le gaspillage alimentaire, il faut que tous les acteurs s'y mettent.

C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait appel aux industriels pour faire évoluer leurs dates de péremption, au gouvernement pour faire que les bonnes pratiques qu'on puisse observer sur le terrain deviennent la norme et la réglementation. Et ce n'est que comme ça, que chacun d'entre nous, tous ensemble, on réussira à atteindre notre objectif de réduction de 50 % d'ici à 2025.