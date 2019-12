À quoi servent les dates de péremption ?

« À consommer jusqu’au » ou « de préférence avant le » : quelle différence ? Pour éviter le gaspillage, il est indispensable de savoir décrypter les dates de péremption des aliments. Lucie Basch de Too Good To Go explique à Brut pourquoi c’est aussi important.

Avant tout, il faut distinguer deux types de dates. Il y a les « à consommer jusqu’au » qu’on trouve par exemple sur les produits laitiers ou la viande. Dans ce cas, la date est extrêmement importante puisqu’elle fait référence à un critère d’hygiène. « Après cette date, il faut vraiment se poser la question, observer le produit, le sentir, le goûter, pour s'assurer qu'il est encore bon à la consommation » précise Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go.

L’autre type de date, c’est « à consommer de préférence avant le ». On les trouve sur les paquets de gâteaux ou les bouteilles de jus de fruit par exemple. Il s’agit alors simplement d’un critère de qualité : « Après cette date, il n'y a absolument aucun risque pour votre santé et il y a uniquement la texture, peut-être la couleur, parfois même le goût qui peuvent changer, mais à aucun moment, vous ne mettez en danger votre santé et donc, vous pouvez encore tout à fait consommer le produit » assure Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go.

En fait, les dates de péremption ont été mises en place après la guerre, parce qu'on voulait produire de la nourriture le plus vite possible et le moins cher possible. Il fallait aussi protéger la santé des consommateurs, déjà très affaiblis après la guerre. Les autorités ont donc décidé d’apposer des dates pour s'assurer qu'il n’y ait pas de problème.

« Aujourd'hui, la société a beaucoup évolué, on n'est plus dans des insuffisances alimentaires, notamment en termes de nutriments et de vitamines » explique Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go. « Aujourd'hui, les dates sont uniquement apposées par les fabricants, sans qu'il y ait de règles sur comment on les appose et les définit » ajoute Lucie Basch.

La fondatrice de Too Good To Go souhaiterait que toutes les dates de péremption soient uniformisées : « Que tous les industriels puissent se mettre autour de la table et décider qu’un jambon coupé en tranches, eh bien, il y a tant de jours de date pour telle et telle et telle raison, qui soient communiqués aux consommateurs » explique Lucie Basch.

Car selon elle, les dates de péremption ont « créé un phénomène où on ne fait plus confiance à nos sens et à nos façons logiques de penser, mais on va décider par un principe de précaution de jeter le produit à la poubelle, plutôt que de le manger ». Ce qui contribue énormément au gaspillage alimentaire.

En fait, pour savoir si un aliment est périmé, il suffit de les inspecter : « Un yaourt qui n'est plus bon, on l'ouvre et tout de suite, ça pue, en fait. (…) Si vous ne sentez pas d'odeur particulière, c'est que vous pouvez encore tout à fait le consommer » précise Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go. Il existe aussi de nombreuses astuces, comme pour les œufs par exemple : pour savoir s'il est bon, il suffit de le plonger dans un saladier d’eau. S’il coule, on peut le manger, s’il flotte, il faut le jeter.

10 millions de tonnes jetées chaque année

En France, 10 millions de tonnes de produits sont jetés chaque année. « C'est assez énorme, surtout quand on sait l'impact que le gaspillage alimentaire a sur l'émission de gaz à effet de serre » estime Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go. En effet, si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3ème plus gros émetteur de gaz à effet de serre. « Le gaspillage alimentaire, c'est un premier beau combat qu'il faut prendre et sur lequel on peut tous avoir un impact au quotidien » ajoute Lucie Basch.