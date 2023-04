Où sont les feux de forêts en France ?

La saison estivale est souvent propice aux incendies de forêt, et la France n'a pas été épargnée l'été dernier avec la destruction de 60 000 hectares de forêt. Le réchauffement climatique accentue les risques de départ de feu, qui sont majoritairement d'origine humaine. C'est pourquoi une nouvelle météo de prévention des risques d'incendie sera diffusée quotidiennement par Météo-France à partir du 1er juin et jusqu'à fin septembre minimum pour anticiper et prévenir les risques de feux de forêts.

Cette nouvelle météo des forêts présentera à l'échelle départementale le degré de risque par un code couleur allant du vert pour faible au rouge, très élevé en passant par le jaune, modéré et l'orange, élevé. Cette initiative a été motivée par la forte augmentation des risques liés au réchauffement climatique et par la nécessité de sensibiliser chacun à adopter les bons gestes pour prévenir les incendies.

En effet, “90 % des incendies sont d'origine humaine, et plus de la moitié proviennent de gestes bêtes” tels que jeter un mégot de cigarette, mal éteindre un barbecue ou de la meuleuse, a indiqué le ministre de la transition écologique. Il est donc important que chacun soit attentif et prenne les précautions nécessaires pour éviter les risques d'incendie. En diffusant à la télévision cette “météo des forêts”, il est espéré que les dégâts causés par les incendies de forêts soient limités et que le public soit davantage sensibilisé à la préservation du patrimoine naturel français.

Quel a été le plus grand feu de forêts en France ?

L’année 1949 détient un triste record, celui du plus grand feu de forêt sur le territoire français. A l’époque, c’est le massif landais qui est touché par un feu qui a ravagé 131 300 hectares de forêts. Ce triste record n’a encore jamais été dépassé. En 2022, la France a été touchée par de nombreux incendies sur tout le territoire, en partie liés au réchauffement climatique. Ce même massif a été détruit à hauteur de 30 000 hectares. Au total, le massif des Landes s’étend sur 1,4 million d’hectares.

