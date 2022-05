Via Alpina : une randonnée à travers la chaîne alpine

Via Alpina : randonnée à travers la chaîne alpine

La Via Alpina, ce sont plusieurs milliers de kilomètres de randonnée à travers les Alpes. Brut vous fait découvrir le lieu idéal pour les randonneurs aguerris.

5.000 km de sentier, des paysages étonnants et une grande bouffée d’air frais, c’est la Via Alpina ! Dans les décors naturels du vaste site : des hameaux, des alpages, des vallées, des forêts et bien plus encore.

De nombreuses surprises

La Via Alpina, ce sont des sentiers de randonnées traversant huit pays européens. Il s’agit de cinq itinéraires interconnectés qui montent jusqu’à 3.000 mètres d’altitude. Les sentiers qui s’y trouvent permettent d’observer plusieurs sommets de la chaîne alpine : le Mont-Blanc, (4.809 m) le Mont-Rose, (4.644 m), la Barre des Écrins, (4.101 m), l’Eiger, (3.967 m), l’Hochfeiler (3.510 m) ou les Tre Cime di Lavaredo (2.999 m).

D’autres sites bien connus s’y trouvent aussi, notamment le lac d'Oeschinen, la vallée de Sesto, le massif des Dolomites ou le parc du Mercantour. On y trouve également 10 parcs nationaux et 17 parcs naturels. Les amoureux des animaux peuvent rencontrer des chamois, des marmottes et des ailes royaux.

Les parcours proposés

La Via Alpina est praticable en été, lorsque les chemins ne sont plus enneigés. Pour les plus motivés, le plus long tracé relie Trieste à Monaco et se fait en 161 étapes. Sinon, il est tout à fait possible de ne parcourir que certaines portions.

Des randonnées de trois à sept jours sont également proposées. D’ailleurs, les sentiers sont balisés et sans grandes difficultés techniques. Il n’y pas d’escalade, ni d’alpinisme à effectuer. Il y a même des refuges repartis afin de passer la nuit. En 2010, le magazine spécialisé Backpacker a qualifié le tronçon vert de la Via Alpina de « meilleure randonnée au monde ».