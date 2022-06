Voici 5 façons de rafraîchir une ville en la végétalisant

“Grâce à la végétalisation, on peut perdre jusqu'à 10 degrés”

“Pour combattre le réchauffement climatique, il faut trouver toutes les occasions pour faire revenir la nature en ville. C’est pas si compliqué, c’est une attention particulière, technique, qui permet d’insérer, dès qu’on le peut, un peu plus de nature, un peu plus d’arbres, un peu plus de végétal” explique Jacques-Olivier Martin, adjoint au maire d’Angers à la voirie et aux espaces publics. A Angers, plusieurs solutions ont été trouvées. “Là où on peut mettre de la terre dans la ville, on le fait. Par exemple, vous avez des mini-jardins, en pied de façade. Cela permet de concentrer la fraîcheur et l’eau de pluie pour éviter qu’elle parte dans les égouts. Le long des rues, on peut aussi poser des plantes grimpantes qui peuvent faire un espace ombragé. Et là, l’humanité qui vient des plantes est très appréciable quand on passe" précise l’adjoint au maire. 40 000 espèces en moins d’ici 2080, voici les conséquences du réchauffement climatique

“Les rues, pendant des décennies, ont été goudronnées pour éviter de faire trop d’entretien et que la nature se développe trop dans la ville. Aujourd’hui on change complètement de façon de voir les choses. L’eau qui tombe peut comme ça rentrer dans le sol et nourrit les végétaux qui sont autour. Là où les voitures passent en revanche, il faut que ça soit solide”. Développer les parcs, en créer de nouveaux notamment pour remplacer “les zones industrielles qui ne servent plus car l’activité économique est partie ailleures”, transformer les places… Découvrez les autres changements réalisés à Angers. Voici 7 questions très simples sur le réchauffement climatique