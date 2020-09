TBT : en 1972, Shirley Chisholm est la première femme noire candidate à la Maison-Blanche

Assaillie par les attaques racistes et sexistes, interdite de débats télévisés à cause de sa couleur de peau, Shirley Chisholm échoue à remporter l’investiture.

« Je sais bien que la route est longue, mais un élément perturbateur dans la société est généralement mal reçu par ceux qui ont été les bénéficiaires du système. Un élément perturbateur dans la société doit pouvoir résister aux insultes, aux humiliations, aux abus et aux dénigrements. Qu’est-ce qui ne va pas dans ma candidature à la présidentielle de ce pays ? Après tout, pendant 15 ans, j’ai écrit pour beaucoup de candidats », s’exclamait Shirley Chisholm en 1972. Elle est la première femme noire à avoir été candidate à la présidentielle américaine en 1972. Elle a été élue au congrès en 1968.

« Préparer les esprits à la prise de conscience qu’un jour, les Noirs vont diriger ce pays »

À l’époque de sa candidature, elle croyait sincèrement en ses chances. « L’Amérique n’était pas prête pour beaucoup de choses. L’Amérique n’était pas prête pour le mouvement phénoménal des droits civiques qui a donné lieu à la loi sur le droit de vote des Noirs, qui a donné aux Noirs de ce pays beaucoup de libertés par rapport à ce qui leur avait été refusé. L'Amérique n'était pas prête pour un Président catholique, disaient-ils. »

Elle poursuivait : « Nous ne saurons pas si l'Amérique est prête pour moi tant que le peuple de ce pays ne s’est pas rendu aux urnes et n’a pas pris cette décision. C’est un challenge, mais je crois que c’est encore plus important de commencer à préparer l’Amérique à ce que d’autres peuples se présentent à la plus haute fonction de cette nation. C’est préparer les esprits à la prise de conscience qu’un jour, les Noirs vont diriger ce pays, qu’un jour, les femmes vont diriger ce pays. »

Assaillie par les attaques racistes et sexistes et interdite de débats télévisés à cause de sa couleur de peau, Shirley Chisholm a toutefois échoué à remporter l’investiture. George McGovern remporte la primaire démocrate, mais perd face à Richard Nixon à l’élection présidentielle. Shirley Chisholm s’est présentée avec le slogan de campagne « Invendable et Ingouvernable ». Elle a exercé pendant 11 ans au congrès. Elle représentait une partie de la ville de New York.