TBT : Quand la France comptait 42 millions d'habitants

En 1952, nous étions 42 millions de Français

La France compte désormais 67 millions d’habitants. Petit retour en arrière.

Brut vous propose ce savoureux moment de télévision des années 1940

« On vient de dénombrer les Français. Ils sont 42 millions et 401.224. Que fait tout ce monde, professionnellement s’entend ? La majorité, 8 millions, soit 36%, est toujours aux champs, criant "hue" et "ya" aux chevaux, fauchant les blés, s'inquiétant chaque soir du temps du lendemain.

Mais 6.500.000 sont aussi à l'usine, fidèles aux sirènes et pointant au guichet. Et 3 millions 500.000 sont employés, de commerce ou de bureau, pesant le beurre ou composant des statistiques.

Au-delà de ces trois masses compactes, les petits groupes : 7.000 sont notaires, rien d'étonnant au pays de Brid'oison. 60.000 sont épiciers, de ce côté-là, tout va bien. 157 sont ou ont été ministres. Tiens, on aurait pensé davantage… 754 sont boxeurs professionnels, la France est un pays sportif ! 493 sont chanteurs de charme, c'est d'ailleurs bien suffisant. 3.922 sont percepteurs : là, pas de doute, c'est trop.

On pourrait épiloguer encore, mais on peut toujours conclure par le fameux distique du sage de Ménilmontant, "et tout ça, ça fait d'excellents Français" ».