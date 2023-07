Une cagnotte qui fait polémique

La famille du policier devrait recevoir plus d'1,6 million d'euros grâce à la cagnotte de soutien mais les proches de Nahel ont décidé de porter plainte. Jean Messiha, l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour à l'origine de cette cagnotte, a clôturé dans la nuit de mardi à mercredi pour la famille du policier de Nanterre à minuit l'appel aux dons. Au total, 1 631 636 240 euros ont été récoltés pour la famille du policier actuellement en détention provisoire après avoir tué Nahel. Près de 85 100 contributions ont été décomptées, ce qui fait un don moyen d'environ 19,23 euros.

Un peu plus tôt dans la soirée, la famille de Nahel a annoncé avoir déposé plainte contre Jean Messiha, l'auteur de la cagnotte, pour "escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits”. L’avocat de la famille l'accuse d'avoir "publiquement et mensongèrement présenté Nahel M. comme un ‘multirédicidiste’” et d’avoir détourné les informations du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’adolescent "pour le criminaliser et créer un mouvement de soutien au policier ayant tiré".

En réponse, Jean Messiha a annoncé vouloir déposer plainte contre la famille pour diffamation, et a invité les donateurs, “qui ont été accusés par la famille de Nahel d'être des escrocs en bandes organisées, à déposer plainte pour diffamation” eux aussi.

Une “cagnotte de la honte”, selon Arthur Delaporte et Mathilde Panot

Dans le même temps, les députés Arthur Delaporte (PS) et Mathilde Panot (LFI) ont annoncé avoir saisi la procureure de la République à propos de la "cagnotte de la honte" qui pourrait être considérée comme “illégale” et ont demandé sa fermeture. En parallèle, une seconde cagnotte de soutien à la famille du policier sur Leetchi par un membre des forces de l'ordre, au nom de l'Amicale motocycliste des Hauts-de-Seine a été créée. Ce mercredi à 16h, elle dépassait les 80 000 euros. À la même heure, celle en soutien à la maman de Nahel cumule 435 000 euros.

