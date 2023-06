“Nous avons un homicide volontaire avec un tir policier qui est non réglementaire”





“On a une vidéo qui est très claire et qui montre qu'un policier a abattu un jeune homme de 17 ans en lui tirant dessus à bout portant alors qu'il n’était pas en état de légitime défense et que le tir est non réglementaire” déclare Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille de Nahel, le jeune homme de 17 ans tué par un policier à Nanterre après un “refus d’obtempérer” en voiture. “Les policiers ont donné une version mensongère aux enquêteurs dès le début en indiquant que Nahel avait tenté de les percuter avec le véhicule. La vidéo dément formellement la version donné par les policiers. Nous avons donc un homicide volontaire avec un tir policier qui est non réglementaire.”

La mère de Nahel témoigne aux côtés d'Assa Traore





Me Yassine Bouzrou insiste sur le faux que des faux en écriture public ont été réalisés : “Il faudrait que le procureur de la République de Nanterre décide d’appliquer la loi en ouvrant une enquête sur les bons fondements juridiques donc homicide volontaire mais également pour des faux en écriture public puisque les procès-verbaux mensongers ont manifestement été rédigés avec cette première version qui a été démentie par la vidéo”.

Foule importante pour l’hommage à Nahel





“Nous souhaitons tout simplement que le magistrat en charge de l'enquête respecte la loi”





Ce que souhaite Me Yassine Bouzrou, c’est que la “loi française soit appliquée” : “Nous souhaitons donc tout simplement que le magistrat en charge de l'enquête respecte la loi au regard des faits extrêmement graves qui ont été commis à Nanterre. ll y a eu effectivement des mensonges qui ont été malheureusement divulgués et qui ont été partagés par une certaine presse. Ce que nous demandons tout simplement, c'est la vérité et que la justice en tire toutes les conséquences rapidement”.

Le procureur dévoile les derniers éléments sur l'affaire Nahel





Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille de Nahel, va déposer plusieurs plaintes : “Nous allons déposer plainte pour homicide involontaire contre le policier, pour complicité d'homicide volontaire contre son collègue et pour le crime de faux en écriture publique car la première version donnée était mensongère et qu’elle a normalement été mentionnée sur un procès-verbal”.

Mort de Nahel : des tensions dans plusieurs villes en France





Concernant le policier à l’origine du meurtre, il est toujours en garde à vue. “On n'en sait pas plus. Nous espérons que ce policier soit déféré devant un juge d’instruction indépendant qui sera la personne la mieux placée pour enquêter sereinement mais surtout avec indépendance” commente Me Yassine Bouzrou.





Après le tir tragique qui a provoqué le décès de Nahel, 17 ans, au volant de sa voiture pour "refus d'obtempérer", une vague d’indignation a soulevé plusieurs banlieues françaises et des Hauts-de-Seine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé déployer forces de l'ordre et gendarmes pour éviter une vague de violences. La mère de Nahel a appelé à une marche blanche en l’honneur de son fils et s’est exprimée sur le compte Instagram d’Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré, jeune homme mort à 24 ans après un contrôle de police en 2016.





La marche blanche doit partir de la préfecture de Nanterre, située aux abords du lieu du drame. En arrivant sur le lieu du drame, les pompiers et les secours ont tenté de ranimer le jeune Nahel par un massage cardiaque, en vain. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont également exprimés le lendemain du drame, le mercredi 28 juin.