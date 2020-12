3 conseils pour découvrir son potentiel orgasmique

Léa, de Merci Beaucul, livre trois conseils pour découvrir son potentiel orgasmique

Apprendre à connaître son corps, comprendre ses envies et ne pas surestimer l’orgasme… Ce sont les quelques conseils donnés par Léa, créatrice du compte Instagram Merci Beaucul, pour découvrir son potentiel orgasmique.

Ne pas surestimer l’orgasme

« L’orgasme c'est génial, mais on est d'accord, ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas le but d'un rapport, ce n'est pas le but, nécessairement d'une masturbation », affirme Léa, créatrice du compte Instagram Merci Beaucul.

En se concentrant sur le fait d’avoir un orgasme, « on ne profite pas de tout le reste », estime Léa. Cela réduit la sexualité aux, rapports alors que « ça va au-delà de ces corps qui se rencontrent », assure-t-elle.

Explorer son corps

« Pour moi, notre corps, c'est aussi important que notre esprit. Aller à sa rencontre, ça va permettre d'aller un peu explorer tout ça », selon Léa. Il y a en effet des nombreuses terminaisons nerveuses dans tout le corps, et ce sont elles qui transmettent les informations de sensations au cerveau et procurent du plaisir.

« On appelle ça les zones érogènes en général, mais il y a plein de zones qui sont blindées de terminaisons nerveuses, que ce soit internes ou externes, d’ailleurs. Et c'est ça qui est hyper intéressant », estime la créatrice de Merci Beaucul.

Accepter ses envies

« Accepter nos envies, c'est les connaître, c'est poser la question de "c'est quoi mes envies, mes vraies envies, pas celles qu'on m'a imposées par la peur", pas celles qui nous ont été distillées par le porn », explique Léa.

Elle conclut : « *À partir du moment où nos envies nous font du bien, elles participent à notre santé sexuelle, elles participent à notre épanouissement et elles ne heurtent personne, pourquoi ne pas aller dans cette direction ? »