Orgasme : voilà ce qui se passe dans le cerveau

“Dans tous les cas, c’est le cerveau qui commande”

Pic d'énergie, sentiment d'empathie et de relaxation, le moment de l'orgasme, c'est un cocktail de sensations. Mais en réalité, cette explosion des sens se passe dans le cerveau. "Le cerveau va produire tout un tas de molécules, de neurotransmetteurs et d'hormones qui vont augmenter de manière assez importante. Pour certaines, ça va faire un pic puis redescendre tout de suite. Pour d'autres, ça va monter et rester de manière un peu plus diffuse, ce qui fait qu'on va être dans un état de plénitude, voire même piquer un petit somme" explique Raphaël Blareau, chimiste.

Les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques qui transmettent des messages d'un neurone à un autre. Pendant l'orgasme, ils sont nombreux à entrer en scène. Parmi les plus notables, on a l'adrénaline et la noradrénaline "mais c'est vraiment un pic. Ca monte, boom, ça descend" précise Raphäel Blareau. De manière plus diffuse, on a "la sérotonine, l'hormone de la sérénité, la dopamine plutôt pour le plaisir, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, les endorphines bien sûr, qui est un peu la morphine endogène"… En plus des neurotransmetteurs, de nombreux autres facteurs influent sur l'orgasme, comme "l'état de santé, la génétique, la nutrition (…) Mais dans tous les cas, c'est le cerveau qui commande. C'est l'organe sexuel le plus important" conclut le chimiste.