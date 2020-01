3 techniques pour reprendre le contrôle sur son temps

Mieux gérer son temps, la clé du bien-être

Selon Fabien Olicard, mentaliste et vidéaste, il faut avant tout bien découper son temps chaque jour et se fixer des objectifs.

Reprendre la main sur son temps ne signifie pas être plus productif. Pour Fabien Olicard, il faut avant tout savoir déterminer les différents temps de sa journée : le mentaliste-vidéaste livre trois techniques.

Nommer les différents temps

Chaque jour, il y a six moments : du temps dédié au travail, du temps obligatoire, du temps personnel, du temps pour soi, du non-temps et du temps perdu. Si on sait à chaque moment dans quel temps on se trouve, alors on peut le maîtriser. Ce que je conseille aux gens, c’est de prendre une journée type, voire une semaine, et de lister tout ce qu’ils ont fait, jusqu’au plus petit détail. Calculez après, en temps et en pourcentage, combien d’heures vous avez passées dans chaque temps.

À partir du moment où on a pris conscience de ça, on peut rectifier, assumer, changer… Ou se faire très peur. Parce que se rendre compte à quel point on a perdu, c’est effrayant. Le temps perdu, c’est par exemple aller sur Internet pour chercher une information et y être encore une heure après, sur un truc qu’on n’avait pas décidé de faire au départ. Le temps pour soi n’est jamais du temps perdu, le temps personnel non plus. Ce n’est pas grave de ne rien faire, ce n’est pas grave de prendre du temps. Mais il fait toujours le faire en pleine conscience, l’avoir décidé.

Découper les projets en étapes

Il existe une très bonne méthode pour gérer les gros projets qu’on n’a pas envie de faire ou pour lesquels on ne se sent pas compétent : c’est le découpage des projets.

Vous devez, imaginons, lancer un blog. « Lancer un blog », ça ne veut rien dire. Si dans votre agenda, il y a marqué « lancer un blog », vous ne le ferez jamais, c’est trop compliqué. Par contre, on peut découper toutes les grandes étapes du lancement du blog. Et dans ces grandes étapes, on peut trouver des sous-étapes. Et dans ces sous-étapes, des sous-sous-étapes. Peut-être que l’une des premières étapes, c’est de trouver le nom du blog et sa couleur principale. Allez-y, faites-le ! Vous aurez réussi quelque chose, vous pourrez le rayer, vous aurez un sentiment de satisfaction et d’accomplissement. Au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons de votre découpage.

Trouver ses mantras

Je suis un vrai procrastinateur. Je ne pourrai jamais lutter contre qui je suis. En revanche, je peux établir des barrières. L’une d’entre elles, ça a été de trouver les buts de ma vie. Et les buts de ma vie, je les ai appelés les mantras.

Pour arriver le plus vite possible à ces mantras, prenez une feuille et listez en vrac, pendant un ou deux jours, tous vos buts de vie. Toutes les choses que vous voudriez avoir, faire, accomplir, expérimenter… On ne se pose pas de limite, on n’est pas là pour se juger, on note tout. Une fois qu’on a cette liste, on essaie de la diviser en deux en regroupant les points dans des concepts.

Par exemple, si j’ai « acheter une nouvelle console de jeux » et « aller au parc Astérix », peut-être que je peux réunir ces deux phrases dans un truc simple, comme « passer du temps à jouer ». Une fois que cette liste est divisée en deux, on va trouver d’autres concepts. Et c’est là que ça va devenir un petit peu plus, dur parce que c’est un travail quasi philosophique. Une fois qu’on n’a plus que deux, trois, quatre phrases, on va chercher un, deux ou trois mots clés pour représenter toutes ces phrases.

J’ai ainsi compris deux choses : mes mantras à moi, c’est l’autonomie et la liberté. Si j’atteins ces deux choses dans ma vie, alors je suis heureux. Et mes mantras fonctionnent un peu comme une boussole. C’est comme si dans la main, j’avais une boussole, et qu’à chaque fois qu’une opportunité se présente à moi ou que j’ai une décision à prendre, je regarde si les aiguilles vont dans le sens de l’autonomie et de la liberté. Si l’une des deux n’y va pas, je ne le fais pas. Et si les deux n’y vont pas, je fuis ! Tout le monde peut le faire. Je vous assure que ça enlève une charge mentale terrible.

Il y a une règle à suivre. Chaque matin, on a 1.440 minutes à dépenser. Elles ne peuvent pas se cumuler, ce n’est pas comme de l’argent, et on ne peut pas les mettre sur un compte pour plus tard. Il faut les consommer quoi qu’il arrive. Si on ne veut pas les consommer, elles se consommeront toutes seules. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. La seule urgence, c’est d’être heureux et d’expérimenter.