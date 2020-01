7 conseils d'un videur pour ne pas se faire recaler en boîte de nuit

Voici les 7 conseils de Big John pour éviter de se faire recaler en boîte de nuit

Big John est physionomiste en boîte de nuit depuis une quinzaine d’années. En selon lui, "en 2019 les physio sont sans pitié". Voici les 7 conseils de Big John pour éviter de se faire recaler en boîte de nuit.

Ne pas arriver bourré

Pour Big John, arriver bourré en boîte de nuit c’est comme aller au restaurant avec son assiette : "Le resto ne va pas te faire entrer parce qu’il vend de la bouffe." Et oui, les boîtes de nuit vendent de l’alcool. Logiquement, une fois bourré on ne va plus forcément consommer d’alcool, "à moins que t’ai une black card", rit-il.

Bien choisir ses potes

Avant de rentrer en boîte de nuit, Big John conseille d’être bien sûr de tous ses potes : "si sur 15 personnes, il y en a un qui correspond pas (…), on va en sucrer 3 ou 4". Forcément, sinon c’est vexant. Et puis, pour la personne qui arrive en disant que ses potes sont déjà à l’intérieur, Big John n’a qu’une chose à dire : "Si ton pote est rentré sans toi, c’est qu’il savait qu’il allait pas rentrer avec toi."

Avoir son propre style

Dans le monde de la nuit, on dit souvent : "L’argent ça t’achète des vêtements mais pas du style." Selon Big John, ce n’est pas une veste à 20 000 euros qui aidera à rentrer en boîte de nuit. Parfois, il faut davantage miser sur son sens de l’humour, plutôt que sur les habits. "Si t’arrives avec une bonne blague, t’as de grandes chances de rentrer", affirme Big John : "On est des connards, mais on sait rigoler quand même."

Ne pas se prendre pour un VIP

Effectivement, ce n’est pas parce que tu es VIP dans un endroit que tu vas être VIP dans un autre endroit. "Déjà le mot VIP, faut l’éviter", explique Big John. Selon lui, chaque club a un ego propre à lui. Donc, rentrer partout ailleurs, ne changera rien.

Non, c’est non

Lorsque le videur dit non, ça ne sert à rien d’insister. Souvent, quand les gens se font recaler, ils disent "ça va, j’ai pas une tête de voyou ou une tête de terroriste". Puis, quand Big John leur demande de décrire cette fameuse tête, très souvent ces personnes ont fait une description physique qui lui correspondait vachement. Dans ce cas, le conseil de Big John c’est : "Dès fois, le silence est bien mieux".

Choisir le bon soir

Certains périodes sont très propices pour rentrer en boîte de nuit. Par exemple, Halloween, c’est le soir de l’année où tout le monde peut rentrer : "Si tu te fais recaler le jour d’Halloween c’est vraiment inquiétant", signale Big John. L’autre moment propice, c’est la Fashion Week. Selon Big John, dans le milieu de la mode aujourd’hui, les gens s’habillent "comme les mecs de cité" au début des années 90. Donc avec un vieux jogging Lacoste et une paire de TN, il suffit de "baragouiner un peu en anglais" pour rentrer partout en boîte de nuit. Les Fashion Week, il y en a 6 dans l’année, "donc t’as de quoi faire", confie Big John.