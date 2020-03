7 conseils pour bien vivre le télétravail.

Bien vivre son télétravail : le tuto

Guillaume Champeau, directeur Éthique et Affaires juridiques de Qwant, est en télétravail depuis presque 20 ans. Voici ses conseils pour Brut.

S’habiller pour bien le vivre

Ça peut paraître très bête de dire ça, mais quand on va travailler, on s'habille. On ne sort pas en pyjama. Quand vous travaillez à la maison, faites l'effort, si vous le pouvez, de vous habiller pour être dans un état d'esprit de travail.

S’aménager un espace dédié au travail

Même si c'est un tout petit espace, un tout petit bureau dans le coin d'une pièce. Au moins, quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Psychologiquement, vous n'êtes pas chez vous. Et au moment où vous arrêtez de travailler, vous quittez cet espace-là et vous vous retrouvez à nouveau dans votre domicile, dans votre vie familiale. Ça permet vraiment de faire une séparation entre la vie de travail et la vie familiale. Et ça, surtout quand on fait du télétravail sur une longue période, c'est indispensable. Sinon, très vite, on en arrive à perdre ses repères.

S’imposer des horaires de travail

On peut rapidement se retrouver à ne pas savoir réellement gérer ses horaires, à travailler extrêmement tard le soir, ou tous les week-ends, et à avoir une vie qui, finalement, est plus stressante. Alors que l'intérêt du télétravail, c'est justement de s'épargner toute une partie de stress ! Levez-vous à votre heure habituelle et dites-vous : « Je vais travailler jusqu'à telle heure. »

S’aérer

Sortez. Surtout si vous êtes dans un appartement, dans un petit appartement sombre, pour avoir la lumière du jour. Sortez prendre l'air en bas de votre immeuble. Sinon, vous allez exploser.

Faire attention à la façon dont on écrit

Il y a des choses qui passent pas à l'écrit. L'humour, si vous ne mettez pas de smileys, parfois, les gens comprennent pas. L'ironie, forcément, ça a du mal à passer. Et surtout, n’oubliez pas les formules de politesse. C'est pas parce que c'est écrit qu'il ne faut pas dire « bonjour », « merci » et « s’il vous plaît ». On peut très vite donner l'impression d'être désagréable par mail, alors qu'on ne l'est pas du tout quand on parle à l'oral.

Se mettre d'accord sur une méthode

Il faut voir comment vous allez communiquer, comment vous allez suivre vos travaux et comment vous allez les rapporter auprès de votre manager. C’est un point parfois extrêmement difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de télétravailler et de gérer à distance des équipes. On peut assez vite tomber dans une espèce de cercle vicieux où on va se mettre à surcharger ses coéquipiers de mails, où on va les mettre en copie parce qu'on veut montrer qu'on travaille et qu'on n'est pas en train de regarder la télé… En fait, ça va désorganiser l'équipe, ça va la saturer de communications inutiles et ça va ralentir la productivité, alors que généralement, quand on télétravaille, on est beaucoup plus productif.

Faites attention aux autres

Il y a des gens qui sont adaptés au télétravail parce qu’ils acceptent d'être tout seuls à la maison. Et il y a d'autres gens qui ont besoin de beaucoup plus de contact social, et qui vont avoir tendance à déprimer, à se renfermer sur eux-mêmes. Il faut détecter ces signes pour régulièrement prendre de leurs nouvelles et leur remonter le moral.