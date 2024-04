À la découverte de la taille de pierre

Au collège, on est dans des salles sur une chaise, tandis que là on bouge, on est vraiment dans la pratique." Dans cette association, des enfants de 9 ans et plus sont initiés par des retraités aux métiers manuels. Aujourd’hui, Mélia, 13 ans, apprend la taille de pierre avec Louis. Bienvenue à "L’Outil en Main" du pays roannais. En partenariat avec L'outil en Main France.