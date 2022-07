À quoi ressemblait 3614 Ravel, l'ancêtre de Parcoursup ?

“Ravel c’est la merde, Ravel on n'en peut plus”

“Vanessa est bachelière depuis trente secondes et déjà une autre épreuve commence, celle de l'inscription universitaire. Un parcours du combattant à Paris, mais Vanessa est optimiste. En mai, elle a choisi sa filière et son université. Sur le 3614 Ravel, elle a obtenu un rendez-vous fin juillet. Inutile, par conséquent, de foncer au guichet d'inscription”. À partir de 1990, les jeunes bacheliers se rendaient sur le serveur Minitel de leur fac pour s’inscrire dans leur futur établissement. Rémi Losno dénonce la "sectorisation" des étudiants via Parcoursup

“Un système digne d'une loterie. Seuls les premiers connectés auraient une place à la rentrée. Résultat, le serveur a sauté presque immédiatement” commentent les reportages de l’époque. Dans d’autres images d’archives, certains étudiants clament : “Ravel c’est la merde, Ravel on n'en peut plus.” Revivez en vidéo l’époque du 3614 Ravel, entre bugs informatiques pour certains et succès d’inscription pour d’autres. Parcoursup est de retour. Voilà ce qui a changé depuis 2019