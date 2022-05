A quoi servent les élections législatives en 2022 ?

Quelle est la mission d’un député ?

Le second tour de l'élection présidentielle de 2022 est passé, Emmanuel Macron est élu pour un second quinquennat. Il reste encore une étape cruciale : les élections législatives.

Les élections législatives servent à élire nos députés. En tout, ils sont 577 et siègent à l'Assemblée nationale, dans cet hémicycle, là.

Les députés, ce sont ceux qui proposent des lois et votent, ou pas, celles présentées par le gouvernement.

Les députés peuvent aussi interroger les ministres ou encore demander l'ouverture de commissions d'enquêtes sur des sujets en particulier.

Ça avait été le cas lors de l'affaire Benalla, mais aussi plus récemment à propos des révélations de maltraitance dans les EHPAD du groupe Orpea.

Enfin, une dernière chose : ce sont les députés qui peuvent déposer une motion de censure et entraîner une possible démission du Premier ministre et de son gouvernement.

Quels sont les différents scénarios des prochaines législatives ?

Ils exercent un vrai contre-pouvoir. Et pourquoi c'est important ? Parce que 3 scénarios se dessinent aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

1er scénario : Emmanuel Macron obtient la majorité absolu

Emmanuel Macron obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé lors des élections législatives de 2017.

Pour obtenir la majorité absolue, il faut 289 députés. Une fois ce chiffre atteint, n'importe quel texte peut passer si la majorité reste unie. Emmanuel Macron peut donc assez facilement faire passer ses lois et ses réformes à l'Assemblée nationale.

Après, il reste le Sénat qui a aussi son mot à dire et peut ainsi retarder ou voter contre l'adoption d'une loi. Mais à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.

2e scénario : Emmanuel Macron obtient une majorité relative

Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative. Les députés de l'opposition peuvent donc bloquer le vote de certaines lois.

3e scénario : Emmanuel Macron obtient la minorité

Une autre force politique récupère la majorité. En plus de disposer d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale, c'est à cette force politique de proposer le Premier ministre.

On entre alors dans une cohabitation, et c'est d'ailleurs une idée qui trotte dans la tête de Jean-Luc Mélenchon.

La dernière cohabitation, elle remonte à 1997 : Lionel Jospin était devenu le Premier ministre de Jacques Chirac jusqu'en 2002.

Avant lui, François Mitterrand avait aussi connu une cohabitation, de 1986 à 1988, avec Jacques Chirac comme Premier ministre.

Un appel au vote aux élections législatives

Ce qu'il faut savoir, c'est que les élections législatives enregistrent souvent un très fort taux d'abstention, puisque toute l'attention est généralement portée sur la campagne présidentielle.

C'est pourquoi les élus des principaux partis d'opposition appellent à une forte mobilisation pour les élections à venir.