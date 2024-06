À Saint-Aubin-sur-Yonne, ils transforment la maison de l'écluse en nouveau lieu de vie

Dans ce village, plus de restaurant, plus de boulanger, plus de bistrot… Ils ont tous fermés. Mais l'association "Prochaine Aire", elle, a décidé d'ouvrir un espace commun dans une maison abandonnée, près de l'écluse. Depuis, c'est tout le village de Saint-Aubin-sur-Yonne qui revit. Lien social, commerce local, tourisme… On est allé les rencontrer.