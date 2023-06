Son métier : pilote d’avion

Julie-Anna a 21 ans et est pilote d’avion. Elle grandit tout près de l'aérodrome de Besançon, qui appartient à la mairie de la ville mais dont son père est le cofondateur. “C'est littéralement à 10 mètres de l'école, de l'aéroclub. Dans notre maison, ma mère a fait une décoration “full” avion. On a des hélices carrément accrochées au mur. Je suis née et j'avais déjà des avions dans la tête. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde habitait sur un aérodrome, mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'en fait non, chaque famille, parfois, a un milieu, moi, ça a été les avions, donc coup de chance, évidemment, comme Obélix, on tombe dedans et on tombe amoureux”, explique Julie-Anna.

À 15 ans, elle réalise son premier vol seule. “On part souvent en vol avec mon papa, c’est notre petit truc à nous, donc on part en vol en famille. Avant de faire un premier vol tout seul, on est accompagné par notre instructeur, en l'occurrence, c'était mon papa. Donc oui, j'étais parmi les plus jeunes femmes pilotes de France. C'est un peu impressionnant quand on dit ça, mais il faut penser qu'aujourd'hui, on a nos premières licences de pilote qu'on peut passer, les licences de pilote privé, avant le permis de conduire. Aujourd'hui, on peut même voler tout seul pour la première fois à 16 ans. Ça a changé il n'y a pas très longtemps”.

Quelles sont les études pour être pilote de ligne ?

Après son bac, elle décide d'entreprendre des études dans le domaine. Dernièrement, elle a passé sa qualification sur un Airbus A320. “J'ai fait mon premier vol sur Airbus environ, il y a deux semaines et donc je reviens pour le plaisir ici, pour aider mes parents et au club et puis, quand même pour le plaisir de voler un peu sur ces avions-là avec lesquels j'ai commencé”. Pour suivre sa formation professionnelle, Julie-Anna s’est rendue dans une école en Alsace. “J'ai commencé avec les 14 certificats de l'examen théorique du pilote de ligne, donc la météo, la navigation, les procédures opérationnelles, l'aérodynamique du vol. Ça a duré environ un an. J'ai eu des cours au sol et des simulateurs, c'est des simulateurs sur vérins qui vont reproduire toutes les sensations, les vibrations, les sons du vol”.

Julie-Anna explique que plusieurs choix de formation sont possibles : l’École nationale de l’aviation civile, une école publique gratuite avec accès sur concours, l’armée et les écoles privées, qui sont, selon elle, le moyen le plus utilisé pour devenir pilote. “C'est donc effectivement des formations qui sont assez coûteuses, il faut compter environ 100 000 euros. C’est une formation qui va durer environ deux ans ou deux ans et demi”. Pour financer son école, Julie-Anna a décidé de travailler pour rembourser son prêt étudiant. “C'était super pratique parce que j'étais employée dans un bureau de tabac dans l'aéroport, et au-dessus, il y avait l'école, donc ça me permettait : le matin, je travaillais, et l'après-midi, je montais faire mon vol, ou l'inverse”.

“Le rêve de l’homme, c’est de voler et on a la possibilité de le faire”

Pour elle, voler est “quelque chose d'impressionnant”. “Le rêve de l'homme, c'est de voler et on a la possibilité de le faire. Et moi, là où je suis vraiment contente, c'est que depuis toute petite, on m'a montré que c'était quelque chose d'accessible. Et il peut y avoir certaines personnes qui se mettent des barrières pour rien, parce qu'il y a des personnes qui pensent que pour la santé, pour leurs compétences techniques en maths, ils ne vont pas pouvoir y arriver, alors qu'en réalité, il n'y a même pas besoin de bac".

L’activité de Julie-Anna est pour elle, un métier passion qui demande “énormément” de motivation et de passion. “Mon rêve ultime, ce serait de travailler dans une compagnie nationale. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Moi, ce que j'aime, ce sont les gros avions. J'aime les avions de ligne et j'aime l'aviation de ligne long-courrier pour pouvoir découvrir encore plus de pays et plus de cultures et des beaux avions que je pourrais piloter”.

