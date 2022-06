A Toulouse, ces adultes apprennent le vélo

“Le regard de la société n’est pas évident, il y a une certaine honte”

“Il y a beaucoup d’hommes et de femmes qui ne savent pas faire du vélo”. La Maison du vélo, située à Toulouse, encourage les personnes de tout âge à apprendre le vélo. La formation dure 4 heures, et est répartie sur 4 jours. Ne pas savoir faire du vélo quand on est adulte, cela peut représenter une gêne ou une honte chez certaines personnes. “J’ai peur et j’ai un peu honte”, confie Candia. “Il y a une très grande majorité de femmes. On a quelques hommes, en cours collectif et individuel, mais cela reste vraiment une minorité”, explique Maëlle, éducatrice.

“Mon hypothèse, après je ne dis pas que c’est forcément la bonne, c’est que le regard de la société n’est pas évident vis-à-vis des personnes qui ne savent pas faire du vélo. J’ai l’impression que c’est d’autant plus difficile à assumer pour les hommes”, explique la jeune femme. “A la fin de ma journée, je suis content de voir qu’une personne a appris à faire du vélo. On le voit sur son visage et son sourire que c’est super important. On a eu des personnes qui nous ont dit que c’était un rêve pour elles”, poursuit Jeremy, éducateur. “Je savais faire du vélo, sauf que là ça faisait presque plus de 30 ans que je n’avais pas remis les pieds sur le vélo. C’était une petite remise en forme, une petite remise à niveau. Cela me donne confiance en moi d’être accompagnée”, explique Naziha.

