Alexandria Ocasio-Cortez encourage les jeunes à voter grâce à Twitch

AOC : une démocrate sur Twitch

Depuis le lancement de la campagne présidentielle américaine, de nombreuses personnalités font preuve d’originalité pour inciter au vote. C’est le cas de la démocrate Alexadria Ocasia-Cortez. Elle passe par Twitch pour encourager les gens à voter.

Tous les moyens sont bons pour inciter au vote. Alexandria Ocasio-Cortez en est la preuve. La représentante démocrate new-yorkaise passe par un jeu, sur la plateforme de streaming Twitch, pour inviter les gens à voter à l’élection présidentielle 2020. Son live est le troisième plus regarder de tous les temps.

« Allons reprendre notre démocratie »

« Assurez-vous que vous avez bien prévu de voter. Allez sur iwillvote.com et nous vous aiderons à trouver votre bureau de vote. Nous vous aiderons à trouver la date à laquelle vous voulez voter, la manière dont vous voulez voter. Si vous voulez voter par correspondance, etc. Nous vous aiderons à organiser tout ça », propose Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitch.

Sur les réseaux sociaux, elle se fait appeler AOC. La représente démocrate a joué au jeu Among Us. Son audience a grimpé à plus de 430.000 internautes. Elle a maintenant plus d’un demi-million de followers. Pendant son live sur Twitch, elle a été rejoint par Ilhan Omar, représentante démocrate du Minnesota. L’année dernière, AOC a rejoint un live caritatif sur Twitch. 340.000 dollars y ont été récolté pour les jeunes transgenres. « Oui, nous voulons que Trump sorte du bureau. Mais vous savez quoi ? Les démocrates doivent aussi s'activer. Et nous devons nous assurer que nous nous battons pour un salaire décent, que les soins de santé sont un droit humain et que nous menons une action climatique solide sous la forme d'un new deal vert. La positivité était vraiment géniale. J'espère donc pouvoir recommencer bientôt. C'était un vrai plaisir. Préparez votre vote et allons reprendre notre démocratie. »