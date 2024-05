Alexis, secouriste au festival Printemps de Bourges

Si en festival, on peut crier, chanter, danser devant nos artistes préférés, c'est aussi grâce à eux. Petits bobos, malaises ou plus gros soucis, Alexis est secouriste à la Protection civile et il intervient en coulisses pour prendre soin des festivaliers. On l'a suivi au Printemps de Bourges pour qu'il nous raconte.