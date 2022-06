Anne Sinclair face aux misogynes de la télé en 1975

”C’est quand même plus agréable de regarder une femme que de l’écouter”

“On regarde depuis l’enfance les femmes avec une terreur émerveillée. On sait très bien qu’on est des oiseaux piégés, donc en vieillissant on regarde toujours, mais on comprend toujours pas. Je veux pas être méchant mais c’est quand même plus agréable à regarder qu’à écouter”. Voilà comment parlait Marcel Jullian, président de la chaîne Antenne 2, des femmes en 1975 face à la journaliste Anne Sinclair. Un discours misogyne provoque un scandale en Belgique

1975 signait l’année de la femme partout dans le monde. Un choix décidé par l’ONU et une première mondiale. La même année, Pierre Bellemare disait : “Je vais être franc, je ne sais pas très bien à quoi ça a servi l’année de la femme”. A propos des femmes, l’animateur et producteur de télévision commentait : “Il est très difficile de trouver une femme animatrice. Lorsque l’on voit les entrées cinéma, en général, c’est quand même la vedette masculine qui fait les entrées davantage que la vedette féminine, sauf cas d’exception comme Madame Bardot à une certaine époque, mais finalement la carrière masculine est plus longue”. Voilà ce que Eric Zemmour dit des femmes en 10 citations