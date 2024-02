A 100 ans, Annie Moingeon Garby enseigne toujours. la danse. “Ça fait 70 ans que j’enseigne la danse. J'ai toujours dansé. J'ai enseigné dès que j'étais professeure de danse au CREPS, à Dijon, et j'ai continué après”. Depuis son fauteuil, la professeure de danse donne ses indications. Annie Moingeon Garby a toujours dansé : “J'ai dansé tout le temps. Tout petite, je jouais, je marchais, je dansais, je créais, je faisais n'importe quoi. J'ai su après que ce n'était pas n'importe quoi. C'est une danse qui te régénère, qui régénère celui qui enseigne et celui qui est enseigné”. Elle enseigne différents types de danse. En ce moment, voici un cours de “danse libre”: “Ça s'appelle danse libre, ça permet une libération d'énergie, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut. C'est pas ça du tout. C'est une libération d'énergie. C'est-à-dire : la danse permet de te libérer complètement, dans le meilleur des cas bien sûr” précise la professeure.

C'est quoi, la danse "same sex" ?





“Danser ne me manque pas du tout, j'en profite autrement : à voir les autres danser, à les faire danser”





Si elle ne peut plus danser aujourd’hui, Annie Moingeon Garby continue à être heureuse d’enseigner sa passion : “Danser ne me manque pas du tout, j'en profite autrement : à voir les autres danser, à les faire danser. Puis quand on est bien dans son corps, c'est déjà bien d'être à 100 ans et de pouvoir être présent”. Âgée de 100 ans, elle a décidé de continuer à enseigner pour différentes raisons : “Parce qu'il y a un besoin. Les gens ont besoin de ça. S'il y a un besoin, je peux répondre à ça. Si je ne peux plus enseigner, j'arrête. Mais tant que je peux, même étant assise, je continue. On a tous quelque chose à faire dans ce monde. On a tous un rôle à jouer. Moi, c’est ça. C'est ce que je vis. Et je vis”.

Le waacking, la danse freestyle LGBTQ+





De leur côté, ses élèves, certaines fidèles depuis plus de 40 ans, sont toujours heureuses de pouvoir profiter des cours d’Annie Moingeon Garby. “Il y a plus de 40 ans, je suis venue avec des copines et je suis restée” témoigne l’une d’entre elles. “J'avais mal partout, elle ne m'a rien dit, elle m'a laissé faire mes bêtises, mais bon... Et j'en ai bien profité. Et je repars ragaillardie !” ajoute une autre élève.

Racisme dans la danse classique : Chloé Lopes Gomes témoigne