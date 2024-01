Est-ce qu'on peut tricher sur sa photo ?

“Faites ce que vous attendez de recevoir également, c'est-à-dire des photos qui soient conformes à la personne que vous souhaitez rencontrer, éventuellement” recommande Céline Vendé, sexologue, thérapeute de couple et experte Womanizer. Elle ajoute : “Évitez les photos inappropriées quand vous commencez à échanger des messages. Toujours demander le consentement. D'ailleurs, je déconseille d'échanger des photos avant une vraie rencontre, c'est important, et surtout pas de vos parties intimes, ne serait-ce que pour vous protéger vous, et surtout de ne pas heurter aussi la personne qui risque de recevoir une photo non consentie”.

Faut-il être précis sur ses centres d'intérêt ?

Selon Céline Vendé, sexologue, thérapeute de couple et experte Womanizer, l’important est d’être “le plus sincère et honnête possible dans sa description, pas forcément sur ce que vous recherchez, mais sur qui vous êtes”. “En termes de centres d'intérêts par exemple. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre toute la liste de vos centres d'intérêt ou de vos loisirs ou de vos pratiques sportives. Ça peut laisser l'opportunité en fait d'avoir des rencontres avec des personnes qui ne sont pas expressément dans les mêmes types d'activités ou de centres d'intérêt que vous”. Il est aussi possible de choisir d’être “très précis” “parce que justement, pour vous, ça va être important, je prends un exemple : si vous êtes vegan et que vous ne voulez rencontrer que des personnes vegans. Cela peut être un critère pour vous de sélection, et dans ces cas-là, de le préciser, ça évite aussi la confusion”.

Que faire si on voit un collègue ou un ex sur une appli ?

“Il se peut aussi sur un ou une collègue, un ou une amie, un ou une ex, voire une célébrité sur l'application de rencontres. Comment réagir dans ces cas-là ? Comme vous le feriez finalement dans la vraie vie” explique Céline Vendé, sexologue, thérapeute de couple et experte Womanizer. “C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément liker la personnalité juste parce qu'elle est célèbre. Est-ce qu'elle vous plairait si vous la rencontriez dans la vraie vie ? Si c'est votre ex, c'est pour quoi faire ? Pour renouer, pour une petite vengeance personnelle ? Est-ce que ce ou cette collègue, c'est quelqu'un qui vous intéresse en dehors du travail ? Où d'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui se forment sur le lieu de travail. Donc voilà, ça peut être amusant de liker un ou une amie juste pour se taquiner, mais en tout cas, il faut se dire que vous réagissez comme vous l’auriez fait finalement en dehors de l'application de rencontrer” ajoute la sexologue.

Que faire si on est déçu par un match ?

“Si vous êtes resté sur le virtuel et qu'il y a eu peu d'engagement relationnel, on va rester cordial, correct, remercier pour le temps qui a été partagé et on ne ghoste pas. On se doit quand même d'être dans un minimum de respect. D'abord pour soi, donc on s'octroie ça, et de respecter l'autre également” conseille Céline Vendé, sexologue, thérapeute de couple et experte Womanizer. “Si aussi on s'est rencontrés, là, ça sort du cadre juste du match et on va réagir comme on le ferait dans n'importe quel type de rencontre. Pareil, on ne ghoste pas, on donne des nouvelles. On explique pourquoi cela ne nous convient pas” précise l’experte.

