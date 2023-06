Au moins 4 enfants et 2 adultes blessés

Ce matin, jeudi 8 juin, une attaque au couteau a secoué la ville d'Annecy, en Haute-Savoie, causant des blessures à plusieurs enfants et adultes. Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h45 sur une aire de jeux. Selon une source policière contactée par Brut, au moins quatre enfants et deux adultes ont été blessés lors de cette attaque. L’assaillant n’est pas comptabilisé parmi les blessés. Deux enfants et adulte seraient en état d’urgence absolue, selon une source proche du dossier à l’AFP. Il n'est pas dit si leur pronostic vital est engagé.

Attaque contre les Kurdes à Paris : le mobile raciste retenu

Selon certains médias, la plupart des victimes blessées à l’arme blanche sont des enfants âgés d'environ 3 ans. Un individu, présenté comme l'auteur des faits, a été rapidement appréhendé par les autorités. L'identité de cet homme n'a pas été révélée dans l'immédiat, il aurait été interpellé rapidement aux abords du parc, où a eu lieu l'attaque.

Emmanuel Macron a dénoncé “une attaque d’une lâcheté absolue”, ajoutant : “Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés”.

Face à la gravité de la situation, la Première Ministre Élisabeth Borne s'est rendue sur place pour évaluer la situation. Élisabeth Borne a déclaré également apporter son soutien aux victimes et à leurs familles. Les autorités locales et les forces de l'ordre ont mis en place un périmètre de sécurité autour de la zone de l'attaque.

Le compagnon d’Agnès Lassalle, enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz, lui rend hommage par la danse

Le Ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, s’est dit “profondément meurtri” et a tweeté : “Il s’agit de nos enfants. C’est une attaque abominable”. L’attaque a eu lieu dans les jardins de l’Europe, aux abords du lac d’Annecy. A l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et les motivations de son auteur présumé. La situation est encore en cours de développement, et les autorités travaillent pour recueillir tous les éléments nécessaires à l'enquête. Des mises à jour seront fournies au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Des témoins auraient été présents lors de l'attaque. Les résultats de l'enquête seront publiés dès qu'ils seront rendus publics.