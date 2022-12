Attaque contre les Kurdes à Paris : le mobile raciste retenu

Le tireur était sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir une arme

Le tireur présumé de l'attaque devant un centre culturel tuant 3 personnes vient d'être placé en détention provisoire. Le mobile raciste est retenu puisqu'il est mis en examen pour “assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation et la religion”. L’homme a également été mis en examen pour “acquisition et détention d'arme de catégorie B et port d'arme de catégorie B prohibé”. Fusillade à Paris : tensions après la visite de Gérald Darmanin

Il était sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir une arme puisqu'il était connu pour 2 tentatives d'homicide en 2016 puis en 2021 dans un camp de migrants. Le parquet national anti-terroriste ne s'est pas saisi à ce stade de l'enquête. Plusieurs associations Kurdes réclament que le caractère terroriste soit retenu par l'enquête. Manifestation après un attentat contre des Kurdes à Paris