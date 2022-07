C'est qui, Emmanuel Macron, le Président de la République ?

“Ai-je fait des erreurs ? Oui, beaucoup”

Emmanuel Macron est passé par le lycée parisien Henri IV, Sciences Po Paris et l’ENA. C’est un littéraire, devenu banquier d’affaires. Il a été le conseiller de François Hollande, puis son ministre de l’Économie. En avril 2016, il fonde le mouvement “En marche”, alors qu’il est encore au gouvernement. En novembre 2016, il se présente à l’élection présidentielle comme le candidat du travail. Il est élu à 66,1 % des voix, devant Marine Le Pen, et formule beaucoup de promesses… “Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je veux être un président qui protège.” C'est qui François Fillon ?

Emmanuel Macron s’affiche comme un réformateur.* “Je veux mener une réforme en profondeur de notre système de chômage et de formation continue. Une vraie réforme des retraites en profondeur qui revient sur les régimes spéciaux, nul ne l’a fait. Je la tranche et la propose, je n’ai pas peur de me faire des ennemis ce faisant.”* Son mandat en tant que Président est notamment marqué par le mouvement des Gilets jaunes, puis par la pandémie de Covid-19. Comme ministre ou comme président, il s’est souvent excusé.“Ai-je fait des erreurs ? Oui. Beaucoup. Mes excuses les plus plates vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j’ai blessés, à travers ces propos.” C'est qui Nicolas Hulot ?