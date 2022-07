C'est qui Marlène Schiappa ?

Elle a écrit sur la maternité, le burn-out, la culture du viol

Absente du premier gouvernement d'Élisabeth Borne, Marlène Schiappa est finalement nommée secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la vie associative. Retour sur son parcours. Elle a 39 ans, elle est née à Paris. Ses deux parents sont militants d'extrême-gauche. Au début de sa carrière, elle lance l'association Maman travaille. Elle écrit beaucoup. Depuis son premier livre publié sous le pseudo de Marie Minelli, Osez l’amour des rondes, elle a également écrit sur la maternité, le burn-out, la culture du viol. Dès son lancement en 2016, elle adhère au mouvement En Marche ! Verbaliser le harcèlement de rue : Marlène Schiappa explique son projet

Après l'élection d'Emmanuel Macron, elle est nommée secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d'Édouard Philippe. L’une de ses premières mesures pour la France : l'annonce d’un “congé maternité unique”. Elle explique à l’époque : “L’objectif est de faire en sorte que toutes les femmes, quel que soit leur statut et leur activité professionnelle, puissent avoir un vrai congé maternité bien rémunéré, aligné sur le plus avantageux”. Elle présente aussi une loi qui allonge le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs et verbalise le harcèlement de rue. En 2018, elle signe une tribune pour défendre Nicolas Hulot, ministre accusé de harcèlement sexuel. En 2019, elle co-anime avec Cyril Hanouna une émission sur le “grand débat national”. Après le remaniement de juillet 2020, elle devient ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Dans son ministère, la femme politique reçoit plusieurs influenceuses pour discuter des violences faites aux femmes. Devenue Première ministre, Élisabeth Borne a dédié sa nomination aux petites filles comme… d’autres femmes politiques