Ça fait quoi un Premier ministre ?

“C’est le job le plus difficile de la 5e République”

Combien gagne un Premier ministre ? "C'est le job le plus difficile de la 5e République et qui n'est pas vraiment très bien payé. Le Premier ministre gagne exactement la même chose que le président de la République, c'est-à-dire 15 200 euros brut par mois. C'est infiniment moins qu'un PDG d'une entreprise privée. Pour l'ampleur de la tâche, la responsabilité, le travail incessant, c'est très mal payé" explique Raphaëlle Bacqué. "Il est censé être le bouclier du président. C'est tout de même un mandat, une mission qui vous expose énormément. Il est très rare que vous sortiez de là au fait de votre popularité avec une nation qui vous approuve, qui vous applaudit, vous êtes au contraire celui qui a assumé toutes les réformes les plus difficiles."

Concernant les fonctions, la journaliste explique que "le Premier ministre, c'est celui qui conduit la politique de la nation et les réformes, mais dans la réalité, son job peut être à la fois très important et il peut être aussi celui d'un pur collaborateur, comme l'avait défini Nicolas Sarkozy, si effectivement le président de la République a une forte personnalité et s'il a gagné très largement et du coup qu'il a la légitimité politique. Sous la 5e République, tous les présidents sont de fortes personnalités. À chaque fois, le Premier ministre est quand même un cran en dessous. S'il y a un désaccord entre le président et le Premier ministre, c'est le président qui gagne".