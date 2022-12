Céline Dion atteinte d’un “trouble neurologique très rare”

Le “stiff-person syndrome" atteindrait environ une personne sur 1 million

"Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais "stiff-person syndrome", qui atteint environ une personne sur 1 million" a déclaré la chanteuse originaire du Canada, Céline Dion. "On ne sait encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. J'ai parfois beaucoup de difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais".

"Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé. Et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie". L'artiste confirme le report des concerts du printemps 2023 à 2024 et l'annulation de ceux prévus à l'été 2023. Ces dernières années, elle avait déjà annulé à plusieurs reprises des dates de ses tournées.