Une vie : Céline Dion

Benjamine d’une fratrie de 14 enfants, elle a commencé à chanter dès ses 5 ans. C’est Céline Dion. Voici son histoire. Céline Dion a inspiré Valérie Lemercier pour son film Aline, présenté au Festival de Cannes.

Une chanteuse prolifique et multiplement récompensée

Céline Dion naît en 1968 à Charlemagne, au Québec. À 12 ans, elle compose, avec sa mère et l’un de ses frères, sa première chanson : "Ce n’était qu’un rêve". À 14 ans, en 1983, elle fait sa première apparition à la télé française dans l’émission de Michel Drucker, "Champs-Élysées". En 1988, elle remporte le concours de l’Eurovision pour le compte de la Suisse. Deux ans plus tard, elle sort son premier album en anglais : "Unison". À 26 ans, elle sort l’album "D’eux", écrit par Jean-Jacques Goldman, qui deviendra l’album francophone le plus vendu de l’Histoire. À 40 ans, elle reçoit la Légion d’honneur des mains de Nicolas Sarkozy. En près de 40 ans de carrière, Céline Dion a vendu plus de 200 millions d’albums.

1996 : “My Heart will Go On”, véritable hymne de sa consécration

En 1996, poussée par son mari et le compositeur James Horner, elle accepte d’enregistrer une maquette de "My Heart Will Go On",bande-originale de "Titanic". En 1998, ce titre remporte l’Oscar de la Meilleure chanson originale.

Sa rencontre décisive avec René Angélil

Sa mère envoie la cassette de "Ce n’était qu’un rêve" au célèbre manager René Angélil, qui décide de la prendre sous son aile. Le 17 décembre 1994, elle épouse René Angélil à la basilique Notre-Dame de Montréal. À 33 ans, elle donne naissance à son premier fils, René-Charles. Neuf ans plus tard naissent les jumeaux Nelson et Eddy. Le 14 janvier 2016, René Angélil décède.

En novembre 2021, Céline Dion sera de retour sur scène à Las Vegas, avant de reprendre sa tournée mondiale en 2022.