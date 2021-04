Cette classe de CE2 apprend à lutter contre les stéréotypes de genre

Dans cette classe de CE2, les enfants suivent des cours sur les préjugés et les stéréotypes sur les femmes et les hommes. Brut a suivi l'un d'eux.

“Pour qu’il y ait plus d’égalité, il faut qu’on enlève les stéréotypes.”

Dans cette classe de CE2 à L’Haÿ-les-Roses, les élèves sont sensibilisés à la thématique de l’égalité fille-garçon en étudiant et questionnant certains stéréotypes récurrents. Pour Gracie, élève dans cette classe, il est clair que les deux aspects vont de pair : “Pour qu’il y ait plus d’égalité, il faut qu’on enlève les stéréotypes.” À travers la série animée “Chouette, pas chouette”, les élèves apprennent beaucoup sur les stéréotypes de genre, mais également sur les droits des femmes mais aussi sur ceux des filles et des garçons.

“Ça ne résout pas immédiatement tous les problèmes, l'intérêt c’est qu’ils sont conscients de ces problèmes et cherchent des solutions pour que ça s’arrange.”

Pour Edwige Lebrun, professeure des écoles, ces initiatives constituent une porte d’entrée vers plus d’égalité entre les filles et les garçons et plus tard, entre les hommes et les femmes. Elle admet néanmoins : “Ça ne résout pas immédiatement tous les problèmes, l'intérêt c’est qu’ils sont conscients de ces problèmes et cherchent des solutions pour que ça s’arrange.”