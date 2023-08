Une expulsion après les émeutes suite à la mort de Nahel





Cette famille a été expulsée de son logement social après que l'un de ses membres a participé aux émeutes liées à la mort de Nahel. Le 30 juin 2023, l'un des membres de cette famille est arrêté à Deuil-la-Barre. Selon la préfecture du Val-d'Oise, il a été "interpellé après avoir pillé le magasin d'un opticien". Quelques jours plus tard, il est jugé en comparution immédiate et condamné à un an de prison. L'affaire aurait pu s'arrêter là mais plus d'un mois après cette condamnation, ce mercredi 23 août, l'homme a été expulsé de son logement social, en compagnie des autres occupants du logement, dont ses frères et sœurs.

Cette expulsion était prévue depuis longtemps et pour un autre motif, mais elle a été accélérée par la préfecture après la condamnation liée au pillage durant les émeutes. Cette décision est assumée par la préfecture mais aussi par le gouvernement. Interrogée sur RMC, la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a déclaré qu'elle assumait cette volonté d'expulser de leur logement social des émeutiers condamnés, "pour la tranquillité publique.” Elle explique dans cette interview : “Condamnation égale expulsion d’un logement social, ça ne me gêne pas. Le condamné a une responsabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs, si vous voulez que je vous dise ce que je pense. Quand on a des frères et des sœurs dont on doit s’occuper, on a une responsabilité de rester dans le cadre de la loi." Cette expulsion ne devrait pas être la dernière dans le Val-d'Oise, puisque 29 procédures d'expulsion locative ont été engagées "pour des faits de délinquance, liés essentiellement au trafic de stupéfiants, aux rodéos" et aussi aux émeutes, selon la préfecture.

